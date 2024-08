Musk presenta la nuova chatbot Gork-2 e sfida OpenAI

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Elon Musk presenta Gork-2 e lancia la sfida a OpenAI. La nuova chatbot è l’ultima nata in casa xAI, la startup del miliardario fondata nel marzo dello scorso anno e che già vale 18 miliardi di dollari.

Gork-2, secondo gli esperti, ha performance equiparabili alle rivali Google e Anthropic ed è già fra le top cinque chatbot a livello globale. xAI la metterà subito a disposizione degli abbonati di X e, nell’arco delle prossime settimane, anche degli sviluppatori in modo che possono creare applicazioni per le aziende.

Per Musk la nuova chatbot è un importante passo in avanti per recuperare il terreno perso nei confronti di OpenAI, il colosso guidato da Sam Altman di cui il miliardario di Tesla è stato uno dei co-fondatori nel 2015. Da allora però i rapporti di sono incrinati: nel 2018 Musk ha infatti lasciato la società perché in disaccordo con la direzione in cui si muoveva la ricerca e da allora le ha dato battaglia, anche a colpi di azioni legali. Con xAI Musk può ora combattere alla pari e cercare il grande sorpasso delle rivali anche sul fronte economico. Musk ha di recente chiesto al consiglio di amministrazione di Tesla di investire 5 miliardi nella startup per farla crescere ulteriormente e dotarla delle armi necessarie per competere.

xAI comunque si sta rivelando controversa per il miliardario per l’utilizzo dei dei dati di X e, soprattutto, per l’attenzione e le risorse che Musk vi dedica. Tre azionisti di Tesla hanno fatto causa al miliardario per aver spostato risorse dal colosso delle auto elettrice a xAI, in quella che è ritenuta una violazione dei suoi obblighi fiduciari di amministratore delegato. Non è comunque la prima volta che il patron di Tesla sposta risorse fra le società del suo impero: lo ha fatto in passato anche con Twitter, assoldando inizialmente molti ingegneri di Tesla. Per Musk la posta in gioco con xAI è alta, considerato l’impatto che l’intelligenza artificiale potrebbe avere su tutte le sue aziende e sulla sua ricchezza, già superiore ai 220 miliardi di dollari.