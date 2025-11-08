NATO: Rutte, daremo maggiore rilievo a nostre capacità nucleari

Keystone-SDA

La NATO intende dare maggiore rilievo alle proprie capacità nucleari, con l'obiettivo di rafforzare la deterrenza nei confronti di potenziali avversari. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte al quotidiano tedesco Welt am Sonntag.

(Keystone-ATS) “È importante comunicare di più con le nostre società in merito alla deterrenza nucleare, per garantire che comprendano come essa contribuisca alla nostra sicurezza collettiva”, ha affermato Rutte, sottolineando la necessità di un dibattito pubblico più trasparente sul ruolo dell’arsenale atomico nel mantenimento della pace.

Il segretario generale ha accusato la Russia di utilizzare una “retorica nucleare pericolosa e irresponsabile”, ma ha aggiunto che “non c’è motivo di panico, perché la NATO dispone di un potente sistema di deterrenza nucleare che serve a preservare la pace”.