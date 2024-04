Nel ’94 il genocidio in Ruanda, ‘il mondo ci abbandonò’

3 minuti

(Keystone-ATS) Nel trentesimo anniversario del genocidio che in 100 giorni provocò la morte di 800mila persone soprattutto tutsi ma anche hutu moderati, il presidente del Ruanda Paul Kagame lancia un pesante atto d’accusa a tutto campo.

Un atto d’accusa rivolto a chi non ha impedito il massacro, a chi si è chiamato fuori di fronte ai fiumi rossi di sangue e alle strade e alle chiese cosparse di cadaveri. La comunità internazionale “ci ha abbandonati, ha deluso tutti noi sia per disprezzo sia per codardia”.

Non fa nomi, davanti alle migliaia di persone radunate alla Bk Arena né davanti alla fiamma accesa al Memoriale del Genocidio a Kigali, dove riposano i resti di 250mila vittime, ma sono in molti a sentirsi chiamati in causa, Francia in primis, presente alle celebrazioni con il ministro degli Esteri francese Stéphane Séjourné e il segretario di Stato per il Mare Hervé Berville, nato in Ruanda.

Ed è stato il presidente francese Emmanuel Macron a riconfermare le “responsabilità” di Parigi ammesse con decenni di ritardo nel corso di una visita a Kigali nel 2021 quando riconobbe che “abbiamo tutti abbandonato centinaia di migliaia di vittime in questo inferno a porte chiuse”, pur precisando che Parigi “non è stata complice” del genocidio. Poche, asciutte parole per ribadire “tutto ed esattamente nei termini usati” il 27 maggio 2021: “Non ho nessuna parola da aggiungere, nessuna parola da togliere a quello che ho detto quel giorno”. Parigi, che manteneva stretti rapporti con il regime hutu all’inizio del genocidio, è stata ripetutamente accusata di “complicità” da Kigali e la tensione era arrivata fino alla rottura delle relazioni diplomatiche tra il 2006 e il 2009. Poi il riavvicinamento, reso possibile dalla creazione di una commissione di inchiesta da parte dello stesso Macron. E oggi anche la Torre Eiffel si illumina: “Kwibuka 30”, è scritto sul simbolo della Francia a lettere cubitali, “Ricordare”, nella lingua Kinyarwanda.

Ad ammettere la colpevole assenza di un qualche intervento anche il presidente della Commissione dell’Unione africana Moussa Faki Mahamat: “Nessuno, nessuno, nemmeno l’Unione Africana può sfuggire alla colpa della sua inerzia di fronte alla cronaca di un genocidio annunciato. Abbiamo il coraggio di riconoscerlo e di assumercene la responsabilità”, ha detto davanti ai dignitari stranieri presenti tra i quali l’ex presidente americano Bill Clinton, all’epoca alla Casa Bianca, che aveva definito il genocidio il più grande fallimento della sua amministrazione. L’attuale presidente, Joe Biden, che ha parlato di “morte senza senso”, ha sottolineato che “non dimenticherà mai l’orrore di quei 100 giorni”. E i vertici dell’Unione europea – il presidente del Consiglio Charles Michel è a Kigali – hanno espresso solidarietà e onorato il “coraggio quotidiano” e la “resilienza” dei sopravvissuti.