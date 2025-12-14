The Swiss voice in the world since 1935
Nel terzo trimestre energia da rinnovabili in Ue sfiora 50%

Nel terzo trimestre del 2025, il 49,3% dell'elettricità netta prodotta nell'Ue proveniva da fonti energetiche rinnovabili, con un aumento del 3,8% rispetto al 47,5% registrato nello stesso trimestre del 2024.

(Keystone-ATS) Secondo i dati Eurostat, tra i paesi dell’Ue, nel terzo trimestre del 2025, la Danimarca, con il 95,9%, ha registrato la quota più elevata di energie rinnovabili nell’elettricità netta prodotta, seguita da Austria (93,3%) ed Estonia (85,6%).

Le quote più basse di energie rinnovabili sono state registrate a Malta (16,6%), Repubblica Ceca (19,7%) e Slovacchia (21,1%). I maggiori incrementi su base annua sono stati registrati in Estonia (+20,6 punti percentuali), Lettonia (+18,9) e Austria (+16,3). La ;;maggior parte dell’elettricità generata da fonti rinnovabili proveniva da energia solare (38,3%), eolica (30,7%) e idroelettrica (23,3%), seguita da combustibili rinnovabili (7,2%) e geotermica (0,5%).

