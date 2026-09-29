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Nespresso dice addio alle capsule compostabili di carta

Nespresso sta gradualmente eliminando le sue capsule di carta compostabili
Nespresso sta gradualmente eliminando le sue capsule di carta compostabili Keystone-SDA

Nespresso abbandona il suo assortimento di capsule compostabili in carta, introdotto solo pochi anni or sono: lo ha indicato una portavoce della filiale di Nestlé all'agenzia Awp, confermando indiscrezioni della stampa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Le capsule di carta erano state lanciate come progetto pilota per offrire ai clienti una scelta aggiuntiva. I riscontri hanno però evidenziato problemi legati alla durata limitata e alla generale “esperienza di prodotto”, fa sapere l’azienda. Nespresso si dice quindi oggi più che mai convinta che l’alluminio sia la scelta migliore per proteggere gusto e aroma del caffè.

In Svizzera le capsule di carta non sono ancora del tutto scomparse: in alcune boutique Nespresso dovrebbero restare disponibili per circa un mese, a seconda dell’esaurimento delle scorte. Il prodotto era stato testato in 14 mercati europei.

Le capsule compostabili erano state lanciate nel 2023, dopo tre anni di sviluppo, e contenevano l’82% di carta. Dopo l’apertura della confezione di capsule, Nespresso ne consigliava l’utilizzo entro quattro settimane. Secondo l’impresa gli involucri in alluminio proteggono invece il caffè da luce, aria e umidità fino a un anno.

Nespresso non vede peraltro nell’attuale decisione un passo indietro sul fronte della sostenibilità. Stando a un’analisi del ciclo di vita commissionata dal gruppo, l’impronta in termini di CO2 è praticamente identica: per una tazzina di espresso si parla di 79 grammi di CO2 equivalente con la capsula di carta e di 81 grammi con quella in alluminio.

La società intende ora concentrarsi maggiormente sul riciclo dell’alluminio, puntando a smaltire le capsule sempre più attraverso i normali sistemi di raccolta. In Francia l’80% della popolazione può già riciclare le capsule Nespresso nella raccolta differenziata ordinaria; in Svizzera il tasso del riciclo è del 73% e l’obiettivo è aumentarlo ulteriormente.

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