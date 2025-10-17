Nestlé: buona la prima per il nuovo CEO, ma c’è ancora molto lavoro

Keystone-SDA

Il nuovo CEO di Nestlé Philipp Navratil ha lasciato un'impressione convincente alla sua prima grande apparizione pubblica, ma dopo questo buon inizio c'è ancora tanto lavoro da fare.

(Keystone-ATS) È la reazione degli analisti alla presentazione ieri dei conti della multinazionale alimentare e all’annuncio della soppressione di 16’000 posti di lavoro.

È opinione comune che il 49enne abbia agito in modo credibile, aperto e con una palpabile volontà di cambiamento. Gli esperti si sono concentrati soprattutto sulla scelta delle parole di Navratil. Secondo JPMorgan, ha trovato “il tono giusto”: il manager ha comunicato in modo trasparente, ha chiesto rapidità e ha sottolineato l’importanza di una cultura che premia maggiormente le prestazioni. Gli esperti hanno valutato positivamente anche la sua apertura nel riconoscere le debolezze nel marketing e nell’annunciare miglioramenti.

Per UBS il nuovo presidente della direzione ha trasmesso ottimismo: ha sottolineato che Nestlé dispone dei “leader giusti”, ma vuole orientare maggiormente la cultura aziendale ai risultati. Stando a Jefferies sotto la guida di Navratil il tono all’interno del gruppo si è spostato verso una maggiore agilità e trasparenza: i tagli dei costi annunciati e lo stile di leadership risoluto sottolineano la sua determinazione a rendere l’azienda più competitiva.

Kepler descrive l’ex numero uno di Nespresso come “aperto e orientato all’azione”. Il dirigente ha chiarito che la perdita di quote di mercato è “inaccettabile” e che l’impresa deve accelerare il passo. La riduzione del personale è un segnale della serietà delle intenzioni. La sua presentazione è stata un successo, ma ora deve mettere in pratica la determinazione che ha dimostrato “con convinzione e coerenza”.

“Un buon inizio, ma c’è ancora molto lavoro da fare”, osserva Barclays. La nuova guida dell’azienda deve mostrare come Nestlé possa effettivamente crescere più rapidamente: sebbene i nuovi risparmi siano utili, finora sono stati limitati. In un contesto di anni di andamento debole del corso dell’azione Navratil è già il terzo CEO in meno di 18 mesi. I dati positivi sulla crescita presentati giovedì da Nestlé sono ancora attribuibili al predecessore Laurent Freixe.

Dopo aver guadagnato ieri il 9%, l’azione Nestlé nella prima mezz’ora di contrattazioni perde oggi l’1,0% in borsa di Zurigo, nel quadro di un indice SMI in calo comunque dell’1,4% a causa dei timori sulla tenuta del credito negli Stati Uniti. Dall’inizio di gennaio il titolo ha guadagnato l’11%, ma negative rimangono le performance sull’arco di uno (-4%) e di cinque anni (-23%).