Nestlé ritira dal mercato francese un latte in polvere per neonati

Per motivi di sicurezza Nestlé ritira dal mercato francese un latte in polvere per neonati: il motivo è il ritrovamento di un batterio in una linea di produzione, spiega il colosso alimentare.

(Keystone-ATS) “Abbiamo rilevato quantità molto ridotte di cereulide in alcuni lotti non consegnati e, a titolo precauzionale, stiamo richiamando in modo attivo i lotti fabbricati dalla stessa linea e nello stesso periodo di produzione”, si legge oggi sul sito web di Nestlé Francia. Il prodotto in questione si chiama Guigoz Optipro Relais 1 ed è destinato ai neonati fino a sei mesi.

La cereulide è una tossina che può essere prodotta dal batterio Bacillus cereus e che nei neonati può causare diarrea e vomito. Stando a Nestlé il Bacillus cereus è spesso presente nelle materie prime e talvolta in alimenti come il latte e i latticini. La maggior parte dei ceppi non ha però alcun impatto sulla sicurezza alimentare.

Il ritiro volontario è stato effettuato in collaborazione con le autorità competenti, ha fatto sapere l’impresa. Nessun altro prodotto Guigoz è stato interessato. Secondo l’associazione nazionale dei farmacisti francesi l’azione è iniziata già due giorni or sono. Finora non è stato segnalato alcun caso di malattia correlato al consumo dei prodotti interessati.

