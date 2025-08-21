Netanyahu, prenderemo Gaza anche se c’è accordo su tregua

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che, anche se Hamas ha accettato l'accordo per la tregua, Israele prenderà comunque il controllo di Gaza.

(Keystone-ATS) “Lo faremo comunque. Non c’è mai stato dubbio che non lasceremo Hamas lì”, ha detto Netanyahu intervistato da Sky News Australia. “Ma questa guerra potrebbe finire oggi, se Hamas depone le armi e libera i restanti 50 ostaggi”.

Il premier ha quindi sostenuto che il suo obiettivo non è “occupare Gaza, è liberarla dalla tirannia di Hamas” e “penso che siamo vicini a riuscirci”. Questo “dovrà significare la conquista delle ultime roccaforti di Hamas”.

Ventuno Paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia, Australia, Canada e anche l’Italia, hanno intanto firmato una dichiarazione congiunta che definisce “inaccettabile e una violazione del diritto internazionale” l’approvazione da parte di Israele del progetto di insediamento E1 in Cisgiordania.

“Condanniamo questa decisione e ne chiediamo l’immediata revoca con la massima fermezza”, si legge nella dichiarazione in merito ai piani per la cosiddetta area E1 vicino a Gerusalemme.