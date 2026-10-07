Nobel per la Chimica a Kagan e Soai

Keystone-SDA

Condividi

L'Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Chimica 2026 a Henri Kagan e Kenso Soai "per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica".

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha detto la segretaria generale dell’Accademia Ellen Mons.

“Henri Kagan e Kenso Soai hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo”, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la Chimica Heiner Linke.

Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all’altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli aminoacidi. Altre molecole, però, non hanno una loro immagine speculare e questo è stato per molto tempo un rompicapo per i chimici.

Kagan compì il primo passo decisivo nel 1986, scoprendo un nuovo metodo per manipolare le reazioni chimiche. Ciò gli consentì di ottenere un eccesso di una delle due immagini speculari superiore a quanto ritenuto possibile in precedenza. Soai – spiega l’accademia svedese – “compì il passo successivo. Nel 1995, una pubblicazione fondamentale descrisse come egli avesse ideato la prima reazione chimica in assoluto con il potenziale di generare omochiralità. Nel 2003, riuscì finalmente nell’impresa: presentò una reazione in cui si formava soltanto una delle due possibili immagini speculari. A parte la vita stessa, nessuno aveva mai raggiunto un simile risultato prima d’ora”.

“Grazie a Henri Kagan e Kenso Soai, oggi sappiamo come possa emergere l’omochiralità. Le loro scoperte sono state determinanti per i chimici che progettano reazioni per la produzione di farmaci” conclude la motivazione del comitato Nobel.

Henri Kagan è nato nel 1930 a Boulogne-Billancourt, in Francia. È professore emerito all’Université Paris-Sud, oggi Université Paris-Saclay.

Kenso Soai è nato nel 1950 a Hiroshima, in Giappone. È professore emerito all’Università di Scienze di Tokyo, in Giappone.

Articoli più popolari I più discussi