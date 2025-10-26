Novartis rileva Avidity Biosciences per 12 miliardi di dollari

Keystone-SDA

Novartis rileva la società biotecnologica statunitense Avidity Biosciences offrendo 72 dollari in contanti per azione, sborsando in totale 12 miliardi di dollari (circa 9,5 miliardi di franchi al cambio attuale).

(Keystone-ATS) Il gruppo farmaceutico basilese punta così ad accedere a nuove terapie e a una forte crescita nel medio termine.

L’operazione rafforzerà il settore neurologico di Novartis con tre programmi in fase avanzata di sviluppo incentrati su malattie neuromuscolari di origine genetica, spiega un comunicato diramato stasera.

Prima della conclusione della transazione, Avidity scorporerà i suoi programmi cardiologici iniziali in una nuova società, la SpinCo. La finalizzazione dell’operazione è prevista per il primo semestre del 2026, afferma Novartis.

“Il team di Avidity ha sviluppato programmi solidi nella campo della somministrazione di terapie a RNA ai tessuti muscolari”, spiega nella nota il presidente della direzione Vas Narasimhan aggiungendo che “siamo entusiasti di poter proseguire lo sviluppo di questi programmi per modificare in modo sostanziale il decorso della malattia per i pazienti”.

Novartis si attende opportunità di mercato per diversi miliardi di dollari grazie ai nuovi lanci di prodotti previsti entro il 2030. Ciò porterebbe la crescita media annua attesa tra il 2024 e il 2029 dal 5% al 6.

L’acquisizione, approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le imprese, resta subordinata all’autorizzazione delle autorità competenti e all’approvazione degli azionisti di Avidity, ai quali verrà offerto un premio del 46% rispetto alla chiusura del titolo in borsa venerdì (49.15 dollari). Fino al completamento dell’operazione le due aziende resteranno indipendenti.

Avidity, con sede a San Diego, in California, dispone di una pipeline di prodotti nelle prime e medie fasi di sperimentazione clinica. La società è specializzata nella ricerca e nello sviluppo di farmaci per malattie genetiche rare, come la distrofia muscolare di Duchenne (DMD) e altre patologie muscolari.