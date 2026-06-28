Nuovo scambio di attacchi tra gli Stati Uniti e l’Iran

Keystone-SDA

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Gli Stati Uniti e l'Iran si sono scambiati nuovi attacchi ieri e oggi, accusandosi a vicenda di aver violato il fragile cessate il fuoco firmato il 17 giugno. Donald Trump ha minacciato di tornare in guerra per annientare la Repubblica islamica.

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(Keystone-ATS) Ieri l’aviazione statunitense ha colpito dieci obiettivi, tra cui “infrastrutture di sorveglianza militari iraniane, sistemi di comunicazione, siti di difesa aerea, impianti di stoccaggio di droni e mezzi per la posa di mine”, ha scritto il Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) sul social network X.

Media iraniani hanno riferito di diverse esplosioni nelle regioni di Sirik e Qeshm, nel sud del Paese. Il CENTCOM ha pubblicato su X un breve video presentato come quello del raid.

Secondo il CENTCOM, questi bombardamenti sono stati effettuati in rappresaglia a un attacco sferrato ieri mattina da un drone iraniano contro una petroliera battente bandiera panamense, la M/T Kiku, che trasportava oltre due milioni di barili di greggio attraverso lo stretto di Hormuz.

All’alba di oggi, i Guardiani della Rivoluzione hanno annunciato di aver lanciato, come rappresaglia, missili e droni verso il Kuwait e il Bahrein. Hanno “distrutto otto importanti infrastrutture dell’esercito americano nella base di Ali al-Salem in Kuwait e nella base della Quinta Flotta Navale a Port Salman in Bahrein”, hanno affermato in un comunicato.

“Qualsiasi aggressione nemica, qualunque sia il pretesto, anche contro obiettivi insignificanti […] riceverà una risposta implacabile”, hanno avvertito.

Minacce di annientamento

Gli Stati Uniti avevano già sferrato venerdì i loro primi attacchi contro l’Iran dalla firma, il 17 giugno, di un protocollo d’intesa tra i due paesi, che ha instaurato un cessate il fuoco e avviato un periodo di negoziati per una pace duratura. L’esercito americano aveva dichiarato di aver agito, anche in questo caso, in risposta all’attacco sferrato da un drone contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Teheran aveva denunciato “una flagrante violazione” del cessate il fuoco e aveva reagito attaccando obiettivi statunitensi nel Golfo Persico.

“Aerei statunitensi hanno appena colpito siti di stoccaggio di missili e droni iraniani, nonché stazioni radar costiere, per aver violato, ancora una volta, l’accordo di cessate il fuoco”, ha scritto ieri sera il presidente statunitense Donald Trump sul suo social network Truth Social.

“È possibile che un giorno non potremo più dar prova di ragione e saremo costretti a portare a termine con la forza militare la missione che abbiamo iniziato così bene. Se ciò dovesse accadere, la Repubblica islamica dell’Iran cesserà di esistere”, ha aggiunto.

Intanto il CENTCOM ha affermato che “il traffico delle navi commerciali nello Stretto di Hormuz prosegue” nonostante i nuovi attacchi.