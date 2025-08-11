Oltre 100 ex eurodeputati all’Ue, ‘stop ad accordo con Israele’
Oltre cento ex eurodeputati di ogni area politica - dai Socialisti ai Conservatori - hanno scritto alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e all'Alta rappresentante Kaja Kallas per chiedere la sospensione dell'accordo di associazione Ue-Israele.
(Keystone-ATS) Nella lettera, sottoscritta anche dall’ex Alto rappresentante Josep Borrell, i firmatari accusano Bruxelles di non aver adottato misure “robuste” contro Israele per le operazioni a Gaza, avvertendo che l’inazione rischia di esporre gli Stati membri a “complicità in crimini di guerra”. “La fame imposta alla popolazione di Gaza è un crimine di guerra, in violazione dei diritti umani su cui si fondano gli accordi di associazione dell’Ue”, scrivono i 110 ex europarlamentari.
La decisione del 28 luglio di proporre l’esclusione di Israele dal programma Horizon viene vista “con favore” ma “è troppo poco e troppo tardi”, denunciano, esortando a fermare l’accordo d’associazione finché non sarà garantito accesso umanitario senza ostacoli a Gaza.