Oltre 16 milioni di dollari per una carta Pokémon, record di sempre

Keystone-SDA

Oltre 16 milioni di dollari per una carta Pokémon: è il prezzo incassato da Logan Paul, campione di wrestling professionista e una delle figure più riconoscibili della cultura pop americana, in un'asta online.

(Keystone-ATS) A Trovare un nuovo proprietaro è stato un rarissimo Pikachu Illustrator, una di appena 39 carte create per un concorso di illustrazione Pokémon alla fine degli anni Novanta.

La vendita, entrata nel Guinness dei Primati per la carta da collezione più costosa del mondo scambiata all’asta, è stata organizzata da Goldin. Logan aveva già stabilito un record mondiale comprando cinque anni fa la carta per 5.275 milioni di dollari: un ottimo investimento. L’influencer, che ha oltre 23 milioni di seguaci sul suo canale YouTube, ha incluso stavolta nel prezzo una collana tempestata di diamanti.

Pokémon è il franchise mediatico con i maggiori incassi al mondo, superando perfino Disney e Star Wars. Il valore delle sue carte da collezione è salito alle stelle, superando quello delle carte sportive e battendo l’indice azionario S&P di oltre il 3.000% negli ultimi vent’anni, ha dichiarato alla Cnn a dicembre Ken Goldin, fondatore e Ceo della casa d’asta, dopo che Logan aveva confermato che avrebbe messo la carta all’asta.