Oltre 176’000 firme per otto settimane di vacanza per apprendisti

Keystone-SDA

Otto settimane di vacanza all'anno per gli apprendisti: è quanto chiede una petizione consegnata oggi al Consiglio federale. L'obiettivo è alleggerire il carico di lavoro dei tirocinanti, prevenire gli abbandoni e rendere più attraente la formazione professionale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le 176’447 firme sono state raccolte in appena due mesi, afferma l’alleanza “8 settimane di vacanza durante l’apprendistato”, sostenuta da diversi sindacati. Nella lettera aperta al Governo si ricorda che mentre gli studenti beneficiano di 13 settimane di ferie all’anno, gli apprendisti ne hanno a disposizione solo cinque, una chiara disparità di trattamento.

Il testo denuncia pure il sovraccarico di lavoro dei tirocinanti. Stando a un sondaggio, due terzi di essi soffrono di disturbi psichici e un quarto abbandona l’apprendistato. Ad essere criticati sono soprattutto gli orari di lavoro troppo lunghi, le vacanze insufficienti e una mancanza di sostegno.

Secondo l’alleanza l’aumento del numero di settimane di ferie migliorerà la qualità della formazione degli apprendisti. “Alla fine, tutti ne trarranno vantaggio: i tirocinanti, le aziende e la società in generale.”

