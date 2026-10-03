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Oman aveva vietato volo al co-pilota FlyDubai per radicalizzazione

Keystone-SDA

Il copilota della FlyDubai che ha accoltellato il comandante del volo FlyDubai FZ1073 era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman a causa del timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal.

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(Keystone-ATS) Nonostante tale divieto, il pilota omanita è stato assunto dalla FlyDubai e ha avuto l’incarico di operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti e Israele. Non è chiaro se l’Oman abbia condiviso con altri paesi o compagnie aeree le preoccupazioni relative alla radicalizzazione del pilota né è stato possibile conoscere la natura di tale radicalizzazione

Secondo un ex membro dell’equipaggio della compagnia, tutti i piloti di FlyDubai sono sottoposti a controlli di sicurezza prima dei voli e a visite mediche almeno una volta all’anno. Inoltre, la compagnia aerea effettua valutazioni psicologiche interne per i primi ufficiali che passano al ruolo di comandante ma non è noto se l’autore dell’attacco sia stato sottoposto a un controllo analogo.

Tuttavia, un funzionario israeliano ha dichiarato che Israele chiede da tempo alle autorità aeroportuali di Dubai di rafforzare la sicurezza dei voli diretti a Tel Aviv. Quest’anno, per diversi mesi, Israele ha vietato alle proprie compagnie aeree di operare voli da e per Dubai causa di preoccupazioni legate alla sicurezza e dei rischi connessi alla guerra contro l’Iran.

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