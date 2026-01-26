The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Ondata caldo estremo attesa in Australia, previsti fino a 48 gradi

Keystone-SDA

Le autorità australiane hanno messo in allerta il Paese per il caldo estremo che sta colpendo gran parte del Paese, raccomandando i cittadini che si preparano a partire o celebrare l'Australia Day di stare attenti. Lo scrive Abc News.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo le previsioni lo Stato di Victoria è destinato ad avere la sua ondata di calore più significativa dal 2009, e le città del Nuovo Galles del Sud e dell’Australia Meridionale potrebbero registrare temperature fino a 48 gradi da domani.

Gli australiani sono invitati a rimanere aggiornati sugli avvisi e ad adottare precauzioni sanitarie, poiché le temperature superano già i 40 in alcune zone. L’Australia Day è la festa nazionale ufficiale dell’Australia.

Celebrato ogni anno il 26 gennaio, ricorda lo sbarco della Prima Flotta nel 1788 e l’innalzamento della bandiera della Gran Bretagna a Sydney Cove, una piccola baia sulla sponda meridionale del porto di Sydney.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR