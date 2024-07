OpenAI rilascia la modalità vocale avanzata di ChatGpt

(Keystone-ATS) La società americana OpenAI ha annunciato il rilascio della versione di anteprima della modalità “Voice Mode” di ChatGpt. Un ristretto gruppo di utenti iscritti al piano Plus potrà sperimentare un’interazione vocale più naturale con il chatbot.

Stando a quanto spiega una nota ufficiale di OpenAI, la Advanced Voice Mode offre conversazioni più naturali e in tempo reale, con l’IA che percepisce e risponde alle emozioni dell’utente. Nelle prossime settimane, OpenAI espanderà gradualmente l’accesso a più iscritti Plus con la previsione di estendere la funzionalità a tutti i paganti in autunno.

“Dall’anteprima di GPT-4o voice in maggio, la massima priorità di OpenAI è rimasta quella di garantire la qualità e la sicurezza delle conversazioni vocali in modo da poter offrire questa esperienza in maniera allargata”, sostiene l’azienda.

La nuova modalità vocale, presentata a metà maggio, aveva suscitato alcune polemiche per la somiglianza del tono e timbro di voce di ChatGpt con quello dell’attrice Scarlett Johansson, che ha interpretato un’intelligenza artificiale nel film “Her”. La società aveva ritirato la voce poco prima che Johansson rivelasse di aver chiesto ufficialmente a OpenAI cosa avesse ispirato “Sky”, il nome dato alla voce stessa.

Al sito The Verge, la portavoce della startup Taya Christianson ha spiegato che la nuova modalità userà quattro voci preimpostate, realizzate con alcuni doppiatori. “Abbiamo fatto in modo che ChatGpt non possa impersonare le voci di altre persone, sia individui che personaggi pubblici, e bloccheremo ogni modifica che vorrà sbloccare qualcosa di diverso da quanto previsto”, ha promesso l’addetta stampa.