Pakistan, pronti a ospitare colloqui Usa-Iran nei prossimi giorni

Keystone-SDA

"Il Pakistan sarebbe onorato di ospitare e facilitare nei prossimi giorni colloqui significativi tra le due parti per una soluzione globale e duratura del conflitto in corso".

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(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar in una dichiarazione video, ripresa da Anadolu. Dar non ha rivelato se i colloqui sarebbero stati diretti o indiretti e non ci sono state dichiarazioni immediate da nessuna delle due parti. I ministri degli esteri di Turchia, Pakistan, Egitto e Arabia Saudita hanno oggi “discusso dei possibili modi per porre fine in modo rapido e definitivo alla guerra nella regione”, ha aggiunto Dar.

L’incontro, convocato dal vice primo ministro e ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar, si è concentrato sull’evoluzione della situazione regionale e su questioni di interesse comune, hanno fatto sapere fonti locali. All’incontro hanno partecipato il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan Al Saud, il turco Hakan Fidan e l’egiziano Badr Abdelatty.

In una dichiarazione videoregistrata, il ministro Dar ha affermato che tutte le parti hanno espresso fiducia nel ruolo di mediazione del Pakistan e che la Cina “sostiene pienamente” l’iniziativa di ospitare a Islamabad i potenziali colloqui tra Stati Uniti e Iran.

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha avuto anche un bilaterale con il ministro degli Esteri saudita ed ha sottolineato l’impegno diplomatico di Islamabad, compresi gli sforzi per allentare le tensioni e incoraggiare il dialogo tra Stati Uniti e Iran. Ed ha inoltre evidenziato l’importanza dell’unità tra i paesi musulmani.