Parmelin in Israele e nei territori occupati

Il presidente di Israele, Isaac Herzog, e il presidente della Confederazione, Guy Parmelin (sin.). KEYSTONE/EPA/GPO/Kobi Gideon HANDOUT sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 ottobre 2021 - 17:22

(Keystone-ATS)

Alla vigilia del suo arrivo a Dubai, dove è in corso l'Esposizione universale, il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha incontrato oggi in Israele il presidente Isaac Herzog e il primo ministro Naftali Bennett.

In seguito, si è intrattenuto col presidente dell'Autorità palestinese, Mahmud Abbas.

Con i suoi ospiti israeliani, indica una nota governativa odierna, Parmelin ha elogiato le relazioni tra i due Paesi, che sono state recentemente estese e approfondite, in particolare nei settori dell'economia e della scienza.

La Svizzera vuole consolidare ulteriormente le relazioni economiche con Israele e contribuire al dialogo e alla pace in questa regione. Gli accordi di normalizzazione conclusi nell'autunno del 2020 fra Israele e vari Stati del Golfo, precisa la nota, hanno aperto nuove prospettive per l'intera regione e per la cooperazione con la Svizzera.

Parmelin ha salutato la ripresa del dialogo fra le autorità israeliane e le autorità palestinesi, considerandola un primo passo importante. Il Presidente della Confederazione ha esortato le due parti al rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani e a intervenire su quelle che sono le cause del conflitto.

Altri sviluppi Altri sviluppi Perché lo scioglimento dei ghiacciai ci riguarda tutti I ghiacciai alpini potrebbero scomparire. Le conseguenze si faranno sentire non solo sulle montagne della Svizzera, ma in tutta Europa.

In occasione dell'incontro con Mahmud Abbas, il presidente della Confederazione ha sottolineato il sostegno apportato dalla Svizzera a un dialogo che ha per obiettivo l'attuazione della soluzione a due Stati. È tuttavia essenziale, ha aggiunto Parmelin, che i territori palestinesi della Striscia di Gaza e della Cisgiordania superino le loro divisioni.

Uno degli obiettivi della Svizzera è di accrescere la resilienza della popolazione del Territorio palestinese occupato al fine di ridurre la sua dipendenza dagli aiuti umanitari e di creare nuovi posti di lavoro e prospettive per il futuro.