Passeggeri di un autobus tenuti in ostaggio a Rio

1 minuto

(Keystone-ATS) I passeggeri di un autobus sono tenuti in ostaggio all’interno della stazione degli autobus di Rio de Janeiro. Sul posto sono presenti gli agenti del Battaglione operativo speciale della polizia (Bope).

La polizia militare ha dichiarato che sull’autobus si trovano 17 ostaggi, tra cui bambini e anziani. Le forze dell’ordine hanno confermato ufficialmente anche il ferimento di due persone, una di queste, un uomo di 35 anni, è in gravi condizioni. Entrambe le persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco fuori dall’autobus. A tenere sotto scacco gli ostaggi è un uomo, che ha chiuso tutte le tendine sul mezzo per oscurare la vista, e che per il momento ha rigettato tutti i tentativi di negoziato delle forze dell’ordine.

La stazione Rodoviária Novo Rio, dove si trova l’autobus sequestrato, è stata svuotata e chiusa, mentre le centinaia di persone con viaggi programmati per oggi sono sui marciapiedi all’esterno, in attesa di capire cosa fare, testimoniano scene di panico con spari al momento del sequestro del bus, nel fuggi fuggi generale.

L’azienda che gestisce la stazione ha consigliato quanti avevano biglietti per partire nel pomeriggio o in serata, di riprogrammare il loro viaggio, invitando a non dirigersi verso la stazione.