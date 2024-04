Pelù, ‘superati shock acustico e depressione, ora nuove canzoni’

1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo lo stop dell’estate scorsa per problemi di salute, Piero Pelù è pronto a tornare e a riabbracciare il suo pubblico. Lo annuncia lo stesso rocker fiorentino con una lettera ai fan pubblicata sul suo profilo Instagram.

“Ciao a tuttt – scrive Pelù -, 10 mesi fa vi scrivevo che avevo subito un forte shock acustico in studio di registrazione e che ero costretto a rimandare in blocco il mio Tour… In questo periodo ho combattuto la depressione e solo grazie alla Dea musica ne sono uscito, ho tirato fuori le unghie, i denti, sputato l’anima, scritto cose nuove e urgentissime e elaborato altre idee che erano rimaste chiuse nel mio sconfinato archivio”.

“Mentre vi sto scrivendo – aggiunge – ho finito di produrre questo nuovo viaggio sonoro che vi raggiungerà prestissimo e in molte forme, infatti in questo lungo periodo lontano da voi ho fatto foto e video che quanto prima vi mostrerò. Ho una fottuttisima voglia di tornare in mezzo a voi con queste nuove canzoni a cui sono particolarmente legato e con il tour che sarà più coinvolgente che mai. Mi siete mancati, ci vediamo presto Ragazzacc!”, conclude l’artista.