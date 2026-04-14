Phil Collins e Oasis presto nella ‘Rock and Roll Hall of Fame’

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Cerimonia il 14 novembre a Los Angeles Il cantante britannico Phil Collins e il gruppo Oasis entreranno a far parte della 'Rock and Roll Hall of Fame', il pantheon di questo genere musicale negli Stati Uniti. E' stato annunciato durante una trasmissione televisiva.

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(Keystone-ATS) L’ingresso avverrà durante una cerimonia il 14 novembre a Los Angeles. Oltre a loro entreranno nella Hall of Fame anche i giganti del metal Iron Maiden e il gruppo Joy Division/New Order. Phil Collins, esponente del rock degli anni ’80, è uno dei pochi cantanti (insieme a Michael Jackson e Paul McCartney) ad aver venduto più di 100 milioni di dischi sia come membro di un gruppo (i Genesis) sia come artista solista.