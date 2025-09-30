The Swiss voice in the world since 1935
Più di un terzo delle aziende svizzere segnala irregolarità

Nel 2024, oltre un terzo delle aziende svizzere è stato colpito da comportamenti illegali e non etici all'interno della propria organizzazione o nella propria catena di fornitura. Le aziende elvetiche sono dunque meno colpite della media. È la conclusione del rapporto sul whistleblowing 2025 pubblicato oggi da EQS Group e Scuola universitaria professionale (SUP) dei Grigioni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Negli Stati Uniti, più della metà delle aziende analizzate è stata interessata da irregolarità. Solo in Italia e Francia il tasso è inferiore, ha dichiarato oggi ai media Christian Hauser della SUP dei Grigioni.

Tuttavia, secondo Hauser, i danni materiali subiti dalle aziende svizzere colpite sono stati superiori alla media. In un quinto di esse, i danni causati da comportamenti illegali o non etici sono stati pari ad almeno 95’000 franchi. Con l’aiuto degli uffici di segnalazione e reclamo, il 40% è stato in grado di scoprire più di due terzi del danno finanziario totale.

Diversità, posto di lavoro, sicurezza

Le aziende svizzere hanno classificato circa la metà delle segnalazioni e dei reclami ricevuti come rilevanti e sostanziali, emerge dal rapporto. Le notifiche provenienti dai propri dipendenti riguardavano in particolare questioni sulla diversità e sul rispetto sul posto di lavoro, diritti umani, sicurezza e salute sul lavoro e protezione dei dati. Le segnalazioni provenienti da persone esterne erano più spesso indirizzate alla contabilità, alla revisione contabile o al reporting finanziario.

Due terzi degli uffici di whistleblowing delle aziende svizzere garantiscono l’anonimato, rispetto al 42% degli uffici reclami. Secondo lo studio, solo circa un caso su dieci riguardava una segnalazione o un reclamo abusivo che aveva lo scopo specifico di screditare l’azienda o una persona.

Il totale il rapporto sul whistleblowing 2025 ha esaminato segnalazioni e reclami di 2’200 aziende in Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Svizzera, Spagna e Stati Uniti. È stata fatta una distinzione tra gli uffici di segnalazione per i dipendenti interni e gli uffici reclami esterni, a disposizione di clienti o fornitori. In Svizzera il 57% delle 320 aziende intervistate nello studio ha un ufficio interno per segnalare delle irregolarità. Il 64% invece ha un ufficio esterno per la presentazione di reclami.

