Il servizio civico dovrebbe essere respinto

L’iniziativa chiede che tutte le persone di nazionalità svizzera, comprese le donne, prestino servizio nell’esercito, nella protezione civile oppure in un servizio di milizia equivalente. Keystone / Michael Buholzer

Il popolo svizzero non sembra intenzionato a estendere l’obbligo del servizio civico a tutta la popolazione. Il “no” prevale secondo le prime tendenze di voto.

3 minuti

Sara Ibrahim Analizzo i rischi, le opportunità e gli impatti concreti dell'intelligenza artificiale sulla società e sulla vita quotidiana. Approdata a SWI swissinfo.ch nel 2020, traduco la complessità della scienza e della tecnologia in storie che parlano a un pubblico globale. Nata a Milano in una famiglia italo-egiziana, mi interesso di sapere e scrittura fin da bambina. Ho lavorato tra Milano e Parigi come redattrice plurilingue per riviste tecnologiche fino alla svolta nel giornalismo internazionale con SWI swissinfo.ch. con agenzie

Il respingimento sarebbe vicino per l’iniziativa Servizio civico, secondo le prime tendenze pubblicate dall’istituto demoscopico gfs.bern.

Contenuto esterno

Lanciata da un’associazione ginevrina, l’iniziativa propone di obbligare tutte le persone di nazionalità svizzera, comprese le donne, a svolgere un servizio a beneficio della collettività e dell’ambiente.



Il sostegno alla proposta, inizialmente più ampio tra l’elettorato di sinistra, è crollato durante la campagna, secondo l’ultimo sondaggio SSR prima del voto. Dieci giorni fa solo il 32% delle persone intervistate si diceva ancora favorevole al testo. Tra chi vive all’estero, questa percentuale era solo leggermente più alta (34%).



L’argomento che sembra aver pesato maggiormente sulla scelta riguarda gli ingenti costi aggiuntivi che l’obbligo esteso comporterebbe per Confederazione e Cantoni, oltre che per le imprese elvetiche.

L’iniziativa in breve

L’iniziativa chiede che tutte le persone prestino un servizio nell’esercito, nella protezione civile oppure in un servizio di milizia equivalente. Attualmente solo gli uomini hanno questo obbligo. In caso di conflitto di coscienza, possono effettuare un servizio civile di durata maggiore.



L’iniziativa mira a rafforzare l’impegno delle cittadine e dei cittadini svizzeri in diversi settori quali la protezione del clima, la prevenzione delle catastrofi, la sicurezza alimentare e l’assistenza. Inoltre, punta a garantire gli effettivi del personale dell’esercito e della protezione civile, che oggi sono sotto pressione.



Il motivo è che sempre più uomini scelgono il servizio civile o sono esonerati per motivi medici.



>> L’obbligo di servizio varrebbe anche per le svizzere e gli svizzeri all’estero? Per saperne di più:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Politica svizzera Servizio civico, l’obbligo varrebbe anche per chi vive all’estero? Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa “Per una Svizzera che si impegna” prevede un obbligo di servizio per tutte le persone di nazionalità elvetica. Anche per chi vive all’estero? Tecnicamente, sì. Ma nella pratica, no. Di più Servizio civico, l’obbligo varrebbe anche per chi vive all’estero?

Pro e contro dell’iniziativa

Chi promuove l’iniziativa ritiene che un “sì” rafforzerebbe la coesione sociale, in un mondo sempre più individualista. Aumentando il numero e la diversità delle persone che prestano servizio, la proposta consoliderebbe anche la sicurezza del Paese di fronte a nuove minacce come guerre, instabilità geopolitica, cambiamenti climatici e cibercriminalità.



Integrando anche le donne, il sistema diventerebbe più equo e promuoverebbe la parità di genere.



Il campo contrario all’iniziativa, tra cui il Governo e la maggioranza del Parlamento, ritiene che il numero di persone reclutate con questo sistema supererebbe di gran lunga le necessità reali. Questo farebbe aumentare molto i costi a carico della società per l’indennità di perdita di guadagno e l’assicurazione militare.



La proposta andrebbe anche a pesare sulle imprese, che dovrebbero assumersi i costi aggiuntivi per i e le dipendenti chiamati in servizio.



Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative