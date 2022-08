Peter Schneider/Keystone

Chiunque sia in pericolo o perseguitato a causa della propria razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o per le sue opinioni politiche ha il diritto di chiedere asilo in Svizzera. Ma la procedura può essere lunga e le/i richiedenti devono provare, o almeno rendere credibile, che meritano lo statuto di rifugiata/o.

La Legge federale sull'asilo (LAsi) definisce il termine "rifugiato" e le condizioni affinché la richiesta di protezione sia accolta. Il testo precisa che "sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati".

Il 1° marzo 2019 sono entrate in vigore in tutta la Svizzera le nuove procedure d'asilo. Tutta l'organizzazione è stata rivista allo scopo di renderle celeri, ciò che ha comportato grandi cambiamenti a livello dei centri di registrazione e accoglienza, dell'assistenza legale ai richiedenti e dei termini di ricorso.

Arrivo in Svizzera

Una domanda d'asilo può essere presentata:

-oralmente o per iscritto a un passaggio di frontiera aperto o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero;

-direttamente nei centri federali per richiedenti asilo della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

In genere, non è possibile presentare domanda di asilo dall'estero. Coloro che devono lasciare il loro Paese d'origine per ragioni impellenti possono tuttavia rivolgersi alla rappresentanza elvetica competente per sapere se hanno i requisiti per ottenere un visto di entrata in Svizzera. Un visto per motivi umanitari può essere rilasciato qualora la vita o l'integrità fisica siano direttamente, seriamente e concretamente minacciate.

Le persone che hanno lasciato il Paese d'origine e soggiornano in uno Stato terzo sono considerate come non in serio pericolo e dunque non hanno, in genere, diritto all'asilo.

La Svizzera ha aderito alla Convenzione di Dublino, che prevede che il primo Paese europeo nel quale una/un richiedente arriva rilevi le impronte digitali e registri la sua domanda. Coloro che in seguito si spostano in un altro Stato dell'Unione Europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e vi inoltrano una nuova richiesta d'asilo dovrebbero, in linea di principio, essere rinviate/i nel Paese della prima registrazione.

Gli accordi di Dublino sono in fase di rinegoziazione e i Paesi firmatari cercano di raggiungere un patto sulla migrazione e l'asilo.

Fase preparatoria

Qualunque sia il modo in cui sono entrate/i in Svizzera, le/i richiedenti devono presentarsi in un Centro federale d'asilo con funzione procedurale (centro di registrazione) per avviare le pratiche. Durante questa fase preparatoria, che dura circa tre settimane, alloggiano sul posto e hanno diritto a una rappresentanza legale gratuita.

Le/i candidate/i sostengono diversi colloqui con collaboratrici e collaboratori della SEM, che cercano in primis di accertarne l'identità e stabilire se la Svizzera sia competente per la loro domanda. Le/i richiedenti devono dunque riferire i loro dati personali, l'itinerario del viaggio e i motivi per cui chiedono protezione. Le loro impronte digitali sono rilevate e confrontate con quelle presenti nella banca dati europea Eurodac. Il Centro federale d'asilo traccia al contempo un bilancio dello stato di salute e, se serve, effettua esami per determinare l'età o del DNA.

Assegnazione

Dopo aver raccolto le prime informazioni sulla domanda d'asilo, la SEM assegna la/il richiedente a un tipo di procedura. Per decidere in merito, la Segreteria di Stato si basa sulla situazione nel Paese di provenienza, la credibilità della domanda e il comportamento della persona.

-Procedura Dublino: se la SEM accerta che la persona è già stata registrata in un altro Paese aderente alla Convenzione, organizza il rinvio verso lo Stato in questione. Esistono però delle eccezioni, in caso di inadempienza sistemica nella presa a carico delle/dei richiedenti in alcuni Paesi. Questa procedura dovrebbe durare al massimo 140 giorni e si svolge nel centro di registrazione.

-Procedura accelerata: se la SEM stabilisce che le informazioni raccolte in fase preparatoria sono sufficienti per valutare con certezza la domanda d'asilo, opta per una procedura accelerata. Si effettua una nuova audizione e la decisione è presa entro 8 giorni lavorativi. La durata prevista di questa procedura, che pure si svolge nel centro di registrazione, è di massimo 100 giorni.

-Procedura ampliata: se la SEM ritiene che le informazioni ottenute in fase preparatoria sono insufficienti a formulare una decisione d'asilo e sono necessarie indagini supplementari, avvia una procedura estesa. La persona è in tal caso assegnata a un Cantone e trasferita in un centro d'accoglienza regionale. Questo iter non dovrebbe durare oltre due anni.

In attesa della decisione, la/il richiedente riceve un permesso N, che inizialmente non consente di lavorare (dopo alcuni mesi, da 3 a 6, si può assumere un impiego solo previa autorizzazione). Il ricongiungimento familiare e i viaggi all'estero non sono permessi.

Dall'entrata in vigore nel 2019, il nuovo sistema svizzero d'asilo è oggetto di critiche da parte di giuristi e associazioni di aiuto alle/ai migranti. Queste ultime rimproverano in particolare alla SEM di prendere le sue decisioni troppo rapidamente e senza tenere conto dello stato di salute degli individui, di applicare termini troppo rigidi e di aver instaurato un regime securitario nei Centri federali d'asilo.

Decisione positiva

Se la SEM ritiene che la/il richiedente soddisfi i criteri per ottenere lo statuto di rifugiata/o, la persona viene trasferita in un Cantone e può iniziare il suo processo di integrazione in Svizzera.

Le viene concesso un permesso B, che consente di lavorare, beneficiare del ricongiungimento familiare e viaggiare all'estero, fatta eccezione per il proprio Paese d'origine.

Decisione negativa

Se la SEM valuta invece che la/il candidata/o non soddisfa i requisiti, la persona è invitata a lasciare il territorio svizzero entro un certo termine; in caso contrario rischia un rinvio coatto nel Paese di provenienza. Prima dell'espulsione, per i richiedenti respinti (minorenni incluse/i) può anche essere attuata la detenzione.

Se con lo Stato d'origine non è stato sigliato alcun accordo di riammissione, la persona non può essere rimpatriata con la forza ed è invitata a lasciare la Svizzera autonomamente. Se decide di restare, non potrà lavorare, seguire una formazione, né beneficiare del ricongiungimento familiare o di aiuti sociali. Avrà diritto solo all'aiuto d'urgenza.

Se la situazione generale nel Paese d'origine è troppo grave (guerra, conflitti armati) e un rinvio coatto contravvenisse agli obblighi della Svizzera sul piano del diritto internazionale, la/i richiedente può vedersi attribuire un'ammissione provvisoria. Ottiene così un permesso F, col quale si può subito cercare un impiego ma che consente il ricongiungimento familiare solo dopo tre anni e a certe condizioni.

Ricorso

Contro le decisioni negative (o di non entrata in materia) da parte della SEM, la/il richiedente può inoltrare ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF).

I termini di ricorso variano a seconda del caso: 5 giorni per la procedura Dublino, 7 per la procedura accelerata e 30 giorni per quella ampliata. Il TAF decide in seconda e ultima istanza: ciò significa che la/il ricorrente può opporsi una sola volta a una decisione d'asilo negativa.

