Questo contenuto è stato pubblicato il 14 aprile 2022 - 09:00

Bruno Kaufmann Bruno è coordinatore della rubrica “Democrazia diretta”, un suo tema di predilezione sul quale ha uno sguardo a livello globale. Da oltre trent’anni è corrispondente estero per la Radiotelevisione svizzera SRF. Altri articoli di quest’autore / autrice

Care lettrici e cari lettori dei nostri articoli sulla democrazia,

Le ultime settimane hanno sconvolto il mondo intero. L'aggressione russa in Ucraina ha scatenato una delle più gravi guerre e una delle più grandi crisi umanitarie sul suolo europeo dal 1945. È una guerra di valori: un Paese a regime autoritario vuole sottomettere un Paese organizzato democraticamente. È una guerra contro la democrazia.

Questo ha cambiato in un solo colpo il carattere della nostra copertura giornalistica e delle nostre analisi. Mentre la popolazione ucraina sta cercando di difendersi con i mezzi disponibili contro un nemico militarmente superiore, improvvisamente le tematiche centrali hanno meno a che fare con le sottigliezze del dibattito politico e più con i principi più importanti di un ordine mondiale libero e umano.

Oltre al canonico servizio pubblico di comunicazione di notizie e fatti verificabili, ciò include anche il libero scambio di opinioni, il dibattito informato della community SWI nel mondo. Questa discussione, nelle dieci lingue di SWI, sta toccando con particolare impegno e intensità il tema della “neutralità”. Non c’è da stupirsi. La violenza insensata e la guerra risvegliano la riflessione e la ricerca di soluzioni che possano contribuire a una pace sostenibile.

La nostra prima Newsletter della Democrazia in dieci lingue – che in futuro apparirà mensilmente – parla di neutralità, di come viene attualmente intensamente discussa (non solo nel contesto della guerra in Ucraina) e offre una panoramica sul tema, costantemente d’attualità anche in Svizzera, in modo da costruire un ponte verso la democrazia (diretta). Perché non solo in Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky ha considerato la prospettiva di un referendum sullo statuto di neutralità per il suo Paese, ma anche in Svizzera c’è chi propone un’iniziativa per la neutralità da sottoporre in votazione al popolo.

Mi auguro troverete la lettura dei nostri contributi interessante e stimolante. Vi invito a partecipare attivamente al nostro dibattito o a scrivermi qualche riga personalmente.

Altri sviluppi Altri sviluppi Frontex, donazioni di organi e Lex Netflix alle urne il 15 maggio Il popolo svizzero si esprimerà su tre referendum durante le votazioni federali del 15 maggio.

I miei più sinceri saluti,

Bruno Kaufmann

Corrispondente sulla democrazia a livello internazionale e coordinatore della rubrica dedicata alla democrazia di SWI swissinfo.ch.

Altri sviluppi Altri sviluppi La guerra della Russia accende nuovi dibattiti sulla neutralità Questo contenuto è stato pubblicato il 11 mar 2022 Dopo l'invasione russa in Ucraina, la Svizzera e altri Paesi hanno reinterpretato la loro neutralità.

Altri sviluppi Altri sviluppi Quanto è neutrale davvero la Svizzera? La Svizzera fatica a trovare una nuova definizione della sua neutralità in un mondo segnato da crescenti unilateralismo e polarizzazione.





























Parole chiave: Conflitti

Politica

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative