The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Polonia, ‘drone russo precipita in campo di mais’

Keystone-SDA

Oggi in Polonia è precipitato un drone che le autorità ritengono essere di fabbricazione russa. È quanto risulta dopo i primi accertamenti nell'area coinvolta e l'analisi del relitto, secondo l'agenzia tedesca Dpa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Per il ministro della Difesa polacco Władysław Kosiniak-Kamysz si tratta di “una nuova provocazione russa ai danni degli Stati della Nato”. Le autorità erano state allertate dagli abitanti del villaggio di Osiny, a circa cento chilometri da Varsavia, nella parte sud-est del Paese. Il drone è caduto in un campo di mais, creando un cratere dal diametro di circa sei metri e profondo cinquanta centimetri.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
12 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
57 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR