Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo

Keystone-SDA

Un "atto di aggressione" è avvenuto da parte della Russia nei confronti della Polonia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “È in corso un’operazione relativa a molteplici violazioni dello spazio aereo” da parte della Russia e “i militari hanno utilizzato armi contro gli obiettivi” identificati come droni, ha affermato questa mattina presto il premier polacco Donald Tusk su X.

“Sono in corso operazioni per localizzare gli oggetti abbattuti”, hanno reso noto da parte loro le Forze armate della Polonia citate dai media internazionali.

Tusk è “presente sulla scena delle operazioni”, ha dichiarato il viceministro della Difesa polacco Cezary Tomczyk su X. Il ministro Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha aggiunto da parte sua che le Forze di difesa territoriale polacche sono state attivate per “ricerche a terra di droni abbattuti”.

L’esercito polacco ha denunciato oggi un “atto di aggressione” con oltre dieci oggetti volanti rilevati dai radar durante un attacco russo contro l’ovest dell’Ucraina occidentale.

“A seguito dell’attacco odierno della Federazione Russa sul territorio ucraino, si è verificata una violazione senza precedenti dello spazio aereo polacco da parte di oggetti tipo drone. Si tratta di un atto di aggressione che ha creato una reale minaccia alla sicurezza dei nostri cittadini”, ha sottolineato il comando operativo dell’esercito polacco in un messaggio su X.

“Ho informato il segretario generale della Nato” Mark Rutte “sulla situazione attuale e sulle azioni intraprese contro gli obiettivi che hanno violato il nostro spazio aereo”, ha reso noto Tusk su X. “Siamo in costante contatto”, ha aggiunto Tusk.

