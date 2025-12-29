Posta: aumentano i pacchi recapitati prima di Natale

Keystone-SDA

È aumentato, rispetto allo scorso anno, il numero di pacchi recapitati dalla Posta nel periodo prenatalizio. Tra il Black Friday e Natale sono stati 23 milioni, ciò che rappresenta una crescita su base annua del 3,1%.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo rende noto stamane il gigante giallo, precisando che il picco è stato raggiunto il 2 dicembre, con 1,3 milioni, record assoluto per una sola giornata.

In una nota odierna, la Posta coglie l’occasione per rendere omaggio ai suoi collaboratori. “Quello che fanno ha un forte impatto: per la nostra clientela, per la Svizzera”, afferma il direttore generale Pascal Grieder, ringraziandoli di cuore.

L’azienda si attende un ulteriore aumento del volume dei pacchi anche sul medio e lungo periodo, legato all’intensificazione del commercio online. Nei prossimi 10-15 anni prevede di ristrutturare e modernizzare i centri nazionali di Härkingen (SO), Daillens (VD) e Frauenfeld, attivi ormai da più di 25 anni.

Per poter disporre di capacità di spartizione sufficienti durante i lavori di costruzione e anche a lungo termine, intende inoltre avviare già nella prima metà del 2026 la costruzione di un ulteriore centro pacchi regionale a Frauenfeld, accanto a quello nazionale, che aprirà i battenti con ogni probabilità prima del Natale 2029. Saranno creati circa 200 nuovi impieghi.

Nel 2026 verrà inoltre installata una spartitrice supplementare nel centro pacchi regionale Urdorf (ZH), che dovrebbe essere messa in funzione prima del prossimo Natale. Verranno creati una quarantina di nuovi posti di lavoro, aggiunge l’azienda.

Nella sua nota, la Posta aggiunge infine che anche quest’anno sostiene l’iniziativa benefica “2 x Natale”. Dal 24 dicembre al 18 gennaio, assieme alla Croce Rossa Svizzera, alla SSR e alla Coop verranno raccolti pacchi da donare alle persone bisognose in Svizzera contenenti generi alimentari a lunga conservazione e prodotti per l’igiene e la cura. Questi potranno essere impostati gratuitamente in tutte le filiali.