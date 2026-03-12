The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
PostFinance ha incassato di meno ma guadagnato di più nel 2025

Nel 2025 PostFinance ha incassato di meno, ma i profitti sono saliti: la filiale finanziaria della Posta ha visto i ricavi scendere (su base annua) del 16% a 1,6 miliardi di franchi, mentre l'utile operativo si è attestato a 290 milioni, il 34% in più dell'anno prima.

(Keystone-ATS) I clienti sono diminuiti dell’1% a 2,4 milioni, emerge dalle informazioni pubblicate oggi a livello di gruppo. I patrimoni della clientela si sono attestati a 112,8 miliardi di franchi, mentre le transazioni nel traffico pagamenti hanno raggiunto quota 1,5 milioni. L’organico – espresso in equivalenti a tempo pieno – è di 3510 dipendenti.

“PostFinance è riuscita a migliorare il risultato d’esercizio in un contesto di tassi d’interesse complesso e a contribuire così al solido risultato della Posta”, si legge nel comunicato diffuso dalla casa madre.

