The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Precipita un autobus in Colombia, almeno 16 morti

Keystone-SDA

E' di almeno 16 morti il bilancio ancora provvisorio di un incidente stradale avvenuto oggi in Colombia, nei pressi del municipio di Segovia, nel nordest del Paese, lungo una strada che collega Medellin alla costa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto riferiscono le autorità locali un autobus che trasportava un gruppo di 40 studenti tra i 16 e 18 anni è uscito di strada per cause ancora sconosciute precipitando in un dirupo di diverse decine di metri.

Il numero delle vittime è stato confermato dal governatore della regione di Antioquia, Andrés Julián Rendón, che ha precisato che almeno 19 studenti feriti sono ricoverati in due centri medici delle vicine località di Segovia e Remedios.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR