Premier australiano a Trump: metta in chiaro obiettivi della guerra

Keystone-SDA

Il primo ministro australiano, Anthony Albanese, nel suo più duro messaggio a un presidente Usa, ha sollecitato Donald Trump a mettere in chiaro i suoi obiettivi nella guerra all'Iran.

1 minuto

(Keystone-ATS) Intanto anche l’Australia continua ad affrontare il devastante impatto che il conflitto sta avendo sui prezzi globali del petrolio.

“È chiaro che gli obiettivi chiave di Washington per entrare in guerra sono stati conseguiti”, ha detto. “Vogliamo vedere maggiore certezza su quali sono quelli ancora da conseguire. E vogliamo vedere al più presto una de-escalation”.

“All’inizio del conflitto l’obiettivo principale era descritto solo come impedire all’Iran di acquisire un’arma nucleare, e chiaramente questo è stato ottenuto. In secondo luogo, degradare l’opportunità per l’Iran per entrare in azione militare sia apertamente, sia attraverso altri agenti per suo conto, Hezbollah, Hamas o gli Houthi”, ha aggiunto. In uno sforzo per attutire l’impatto sui consumatori, Albanese ha avviato un piano nazionale di sicurezza dei carburanti, che include un taglio all’accisa e una riduzione dei pedaggi stradali.