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Proprietà immobiliari sempre più care, indice Raiffeisen

Keystone-SDA

Continuano a salire i prezzi delle proprietà immobiliari, che siano appartamenti in proprietà o case unifamiliari. Particolarmente richieste risultano le abitazioni nella Svizzera occidentale e nel canton Berna, indica l'indice delle transazioni di Raiffeisen.

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(Keystone-ATS) Nel primo trimestre dell’anno, le case unifamiliari hanno subito un rincaro dell’1,4% rispetto ai tre mesi precedenti. Ancora più marcato l’aumento per gli appartamenti in proprietà, saliti dell’1,8%.

Su base annua, ovvero rispetto al primo trimestre del 2025, entrambe le categorie hanno registrato un incremento del 4,9%. “La forte attrattività finanziaria della proprietà immobiliare mantiene invariata l’elevata dinamica dei prezzi”, spiega, alludendo ai bassi tassi di interesse, l’economista capo di Raiffeisen Svizzera Fredy Hasenmaile, citato in una nota.

A livello regionale, l’incremento più consistente dei prezzi delle case unifamiliari si è osservato nel canton Berna e nella Svizzera occidentale, mentre per gli appartamenti in proprietà gli aumenti maggiori si sono registrati nella Svizzera centrale e meridionale (quest’ultima regione raggruppa Ticino, Grigioni e Vallese).

L’Indice Raiffeisen viene pubblicato all’inizio di ogni nuovo trimestre. Misura l’andamento dei prezzi degli immobili residenziali di proprietà in Svizzera, sulla base dei dati di Raiffeisen e dello Swiss Real Estate Datapool (SRED).

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