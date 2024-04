Puigdemont trasloca da Waterloo alla frontiera con la Catalogna

(Keystone-ATS) Carles Puigdemont ha detto addio a Waterloo, la città belga dove viveva da quando riparò all’estero all’indomani del referendum secessionista del 1 ottobre 2017, e si è trasferito nella località francese di Vallespir, a pochi km dalla frontiera con la Catalogna.

Dalla cittadina, con legami linguistici e storici con la cultura catalana, l’ex presidente della Generalitat de Catalunya (il governo regionale catalano, ndr) farà la campagna per le elezioni catalane del prossimo 12 maggio, alle quali è candidato, segnalano fonti del suo partito Junts per Catalunya.

Si tratta di una prima ‘manovra di riavvicinamento’ alla Spagna, dove l’europarlamentare spera di tornare per l’investitura alla presidenza della Catalogna, dopo le elezioni, prevista al più tardi per il 25 giugno. E stima che per quella data sia in vigore la legge di amnistia per gli implicati nella stagione indipendentista, negoziata con il governo di Pedro Sanchez ed attualmente all’esame del Senato spagnolo.