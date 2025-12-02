The Swiss voice in the world since 1935
Putin, ‘se l’Europa vuole la guerra siamo pronti’

Keystone-SDA

"La Russia non ha intenzione di combattere con l'Europa, ma se l'Europa inizierà, saremo subito pronti". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti.

(Keystone-ATS) L’Europa sta cercando di impedire all’amministrazione Usa di raggiungere la pace in Ucraina, e tutte le proposte degli europei puntano a questo risultato, mentre la leadership di Kiev sembra vivere su un altro pianeta, ha detto Putin, prima di incontrare al Cremlino l’inviato Usa Steve Witkoff.

