Putin e Trump si vedranno in Alaska

Donald Trump ospiterà Vladimir Putin negli Stati Uniti, per l'esattezza in Alaska, il territorio acquistato dagli Usa più di un secolo e mezzo fa proprio dalla Russia. Scopo dell'incontro è trovare una soluzione per l'Ucraina

(Keystone-ATS) Secondo il presidente degli Stati Uniti, la guerra tra Mosca e Kiev potrebbe essere risolta presto mediante uno scambio di territori.

Stando al Wall Street Journal, Putin avrebbe presentato questa settimana una proposta all’amministrazione Trump per il cessate il fuoco in Ucraina che include importanti concessioni territoriali da parte di Kiev e un impegno per il riconoscimento a livello globale delle sue rivendicazioni. L’Ucraina dovrebbe cedere il Donbass, secondo il giornale.

Nell’attesa di sviluppi diplomatici, la guerra fra i due paesi continua. Tre persone sarebbero rimaste ferite questa mattina in seguito ad un attacco missilistico russo sul fiume Dnipro, nell’Ucraina orientale.

Dal canto loro, le forze russe avrebbero intercettato e distrutto 97 droni ucraini durante la notte, incluso uno sulla regione di Mosca.

