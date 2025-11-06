The Swiss voice in the world since 1935
Consiglio degli svizzeri all’estero: delegate e delegati neoeletti vogliono rafforzare la partecipazione politica della diaspora

Chi sono i nuovi membri del Consiglio degli svizzeri all'estero (CSE) e quali sono i loro obiettivi? Il Consiglio, composto da 120 delegati e delegate all'estero e 20 in Svizzera, ha iniziato la sua nuova legislatura alla fine di agosto nel Palazzo federale a Berna. Scoprite i membri neoeletti nella nostra nuova serie di video!

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

Sono una video-giornalista con esperienza, appassionata nel rendere accessibili e coinvolgenti argomenti complessi attraverso una narrazione multimediale avvincente. Concentrandomi su temi sociali e ambientali, produco diversi formati video su un'ampia gamma di argomenti, specializzandomi in video esplicativi d'impatto con motion graphics e animazione stop-motion. Durante i miei studi di cinema, letteratura inglese e giornalismo, ho fatto esperienza in radio, televisione e stampa in tutta la Svizzera. Dopo aver collaborato con il team Image & Sound del Locarno Film Festival, nel 2018 sono entrata a far parte di SWI swissinfo.ch per produrre reportage locali e internazionali.

Scrivo sugli sviluppi politici e sulle tematiche sociali rilevanti per la Quinta Svizzera. Nell’ambito del progetto della SSR “Dialogo” incoraggio il dibattito multilingue tra la comunità elvetica residente all’estero e la cittadinanza in patria. Dopo il diploma presso l’Istituto di giornalismo e comunicazione MAZ, ho lavorato come direttrice della programmazione presso una radio locale a Basilea, occupandomi anche della copertura giornalistica di tematiche sociali, economiche, politiche e culturali. Lavoro per SWI swissinfo.ch dal 2023.

Qual è la sua opinione? Partecipi al dibattito:

Contenuto esterno

Quinta Svizzera

