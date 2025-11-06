Wir haben gefragt: Was wollen Sie im Auslandschweizer-Rat erreichen?
Wer sind die neuen Mitglieder im Auslandschweizer-Rat (ASR) und was möchten sie erreichen? Der Rat, der sich aus 120 Delegierten im Ausland und 20 Delegierten aus der Schweiz zusammensetzt, hat Ende August seine neue Legislatur im Bundeshaus in Bern begonnen. Lernen Sie die frisch gewählten Mitglieder in unserer neuen Videoserie kennen!
