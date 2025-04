Cosa fare con i cittadini svizzeri partiti per unirsi allo Stato Islamico?

Tre cittadini svizzeri sono detenuti nel nord-est della Siria. Si trovano in prigioni controllate dalle forze curde, che minacciano di chiudere i battenti, anche a causa della fine dei finanziamenti statunitensi. RTS ha potuto intervistare uno di questi ex combattenti del gruppo dello Stato Islamico.

Mohamed Errami, Amine Hassan, RTS

Fabien (nome fittizio) è un cittadino svizzero detenuto senza processo nella prigione di Hassaké, dove è rinchiuso da otto anni. Come altri prigionieri, l’uomo originario di Losanna aspetta che il suo Paese d’origine accetti un giorno di rimpatriarlo.

Oggi, la sua unica speranza è il cambio di Governo a Damasco, che potrebbe influenzare la sua situazione. Intervistato dalla Radiotelevisione svizzera pubblica di lingua francese RTS, Fabien afferma che rimanere in carcere in questo modo “non è una vita”.

Rapida radicalizzazione

Fabien ha iniziato a interessarsi all’Islam, poi si è convertito all’inizio del 2014 in Svizzera. Si è radicalizzato rapidamente e nel 2015 si è unito allo Stato Islamico, che allora era in ascesa e controllava vasti territori in Siria. Durante questo periodo, l’organizzazione è diventata nota per i suoi numerosi atti di violenza, anche contro la popolazione civile e le minoranze.

Una volta in Siria, Fabien è stato disilluso, il che ha portato a tensioni con le autorità del gruppo islamista. Ha quindi cercato di fuggire dal Paese tramite un contrabbandiere, ma è stato arrestato dalle forze curde. Da allora, Fabien attende dietro le sbarre della prigione di Hassaké.

Fabien spera in un eventuale rimpatrio in Svizzera, anche se dice di comprendere la riluttanza del suo Paese. “Capisco che abbiano paura… Ero nello Stato Islamico!”. Ma Fabien oggi dice: “Non sono pericoloso. Conosco i miei errori. Vorrei voltare pagina e ricominciare la mia vita”.

Fine degli aiuti statunitensi

Con la fine degli aiuti statunitensi, che finanziavano fino al 60% delle prigioni e dei campi nel nord-est della Siria, la situazione sta diventando sempre più critica. Le autorità curde faticano a fornire un supporto adeguato, rendendo molto difficile la gestione dei detenuti.

“Da quando l’amministrazione Trump ha deciso di congelare gli aiuti umanitari, la situazione nella regione è notevolmente peggiorata”, conferma la responsabile degli affari internazionali del Governo regionale, Jihan Hanan. “Attualmente stiamo avendo grandi difficoltà nel fornire il necessario supporto materiale, medico e logistico ai nostri campi e centri di detenzione, il che sta seriamente compromettendo la sicurezza e il benessere delle popolazioni vulnerabili che stiamo cercando di aiutare”, afferma.

Mentre alcuni Paesi hanno iniziato a rimpatriare i loro jihadisti per processarli sul proprio territorio, la Svizzera rimane per il momento irremovibile, rifiutandosi di rimpatriare qualsiasi cittadino che si sia unito allo Stato Islamico.

Diritto al ritorno

Questi ex combattenti dello Stato Islamico “hanno il diritto a un esame individuale della loro situazione, in una decisione che deve essere soggetta a revisione giudiziaria”, afferma l’avvocato Kastriot Lubishtani, intervistato da RTS. “Queste persone sono anche protette dal diritto internazionale umanitario. Questa legge impone agli Stati, compresa la Svizzera, che non hanno preso parte alle ostilità, di rimpatriare i loro cittadini”.

Kastriot Lubishtani continua: “La politica del Consiglio federale è stata sviluppata per motivi di sicurezza”. A suo avviso, però, questa politica è “palesemente a breve termine” e “ignora” il contesto geopolitico. “Non potremo rimanere al riparo dal caos siriano per un tempo indefinito. Prima o poi dovremo riprenderci i nostri. Tanto vale farlo ora, in un contesto strutturato e controllato, piuttosto che rischiare che svaniscano nel nulla”, sostiene.

Carcere, poi integrazione nella società

“Il giorno in cui queste persone torneranno, andranno in prigione”, sottolinea Lubishtani, spiegando che gli ex combattenti potrebbero essere accusati di crimini di guerra. Se questa accusa non fosse provata, potrebbero essere processati per partecipazione a un’organizzazione terroristica.

Queste persone “non passeranno il resto della loro vita in prigione. Un giorno usciranno. E quando lo faranno, lo Stato avrà un ruolo da svolgere per integrarli nella società”, sostiene l’avvocato.

Kastriot Lubishtani sottolinea l’importanza dello Stato di diritto democratico. “Discostarsi da questo sistema significa cadere in una logica di sospetto permanente, che è il segno distintivo dei regimi autoritari”.

