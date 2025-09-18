I voti più strani della Svizzera: dai diritti delle donne alle corna delle mucche

La Svizzera ha organizzato più referendum di qualsiasi altro paese al mondo.

Nel corso degli anni, i cittadini e le cittadine svizzeri hanno votato su una sorprendente varietà di temi: dalle leggi sul matrimonio che un tempo limitavano i diritti delle donne, al limite massimo delle puntate nei casinò, fino alla questione se gli agricoltori dovessero tagliare le corna alle mucche.

Altri sviluppi

Altri sviluppi

Democrazia

Ma cos’hanno rifiutato gli svizzeri? Clamorose bocciature alle urne

Questo contenuto è stato pubblicato al Gli elettori svizzeri hanno avuto l’ultima parola su questioni nazionali più di 600 volte dal 1848 quando questo loro diritto è stato ancorato nella Costituzione federale. Un diritto di voto che in media sul piano nazionale è esercitato tre-quattro volte all’anno su vari temi, sia a livello di iniziative popolari che di referendum. Sul fronte…

Di più Ma cos’hanno rifiutato gli svizzeri? Clamorose bocciature alle urne