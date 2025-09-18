The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera

I voti più strani della Svizzera: dai diritti delle donne alle corna delle mucche

La Svizzera ha organizzato più referendum di qualsiasi altro paese al mondo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Sara Pasino , Isabelle Bannerman , Camille Kündig

Nel corso degli anni, i cittadini e le cittadine svizzeri hanno votato su una sorprendente varietà di temi: dalle leggi sul matrimonio che un tempo limitavano i diritti delle donne, al limite massimo delle puntate nei casinò, fino alla questione se gli agricoltori dovessero tagliare le corna alle mucche.  

Altri sviluppi

Altri sviluppi

Democrazia

Ma cos’hanno rifiutato gli svizzeri? Clamorose bocciature alle urne

Questo contenuto è stato pubblicato al Gli elettori svizzeri hanno avuto l’ultima parola su questioni nazionali più di 600 volte dal 1848 quando questo loro diritto è stato ancorato nella Costituzione federale. Un diritto di voto che in media sul piano nazionale è esercitato tre-quattro volte all’anno su vari temi, sia a livello di iniziative popolari che di referendum. Sul fronte…

Di più Ma cos’hanno rifiutato gli svizzeri? Clamorose bocciature alle urne

Mentre il paese si prepara alla prossima tornata elettorale del 28 settembre, l’attenzione si concentra su due proposte chiave: l’introduzione di un’identità elettronica (e-ID) e l’abolizione della tassa sul valore locativo per i proprietari di abitazioni.  

In vista di queste decisioni, abbiamo ripercorso alcuni dei referendum più insoliti, e talvolta bizzarri, mai tenuti in Svizzera.  

Leggete l’articolo completo per scoprire di più sui voti più strani della Svizzera.  

Altri sviluppi
uomo con un berretto e la barba lunga tiene in mano una bandiera svizzera

Altri sviluppi

La Svizzera insolita

Ecco le sette votazioni in Svizzera più strane di tutti i tempi

Questo contenuto è stato pubblicato al Il rumore degli aerei da combattimento nelle zone turistiche, le autostrade senz’auto e le corna delle vacche: il popolo svizzero è stato chiamato a votare anche su questioni singolari.

Di più Ecco le sette votazioni in Svizzera più strane di tutti i tempi

Leggete questo articolo per restare aggiornati sugli ultimi sviluppi della politica svizzera.  

Altri sviluppi

I più letti
Quinta Svizzera

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR