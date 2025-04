La musica dialettale ha difficoltà su Spotify – ora la politica reagisce

"Spotify non ha mai visto i creatori di musica come partner, ma come fonti di guadagno", afferma la giornalista statunitense Liz Pelly. SRF

Per i gruppi musicali di nicchia è difficile affermarsi nella giungla degli algoritmi e delle playlist internazionali. Ora la politica svizzera intende fare qualcosa al riguardo.

4 minuti

Gisela Feuz, SRF

Quando Spotify è diventato disponibile in Svizzera nel 2008, ne è stato entusiasta, dice Andreas Christen: “Improvvisamente si è aperta una porta sulla più grande libreria musicale del mondo”. Christen è musicista e da 17 anni è addetto alla console del gruppo pop dialettale Dabu Fantastic. Ma la gioia si è presto trasformata in frustrazione, spiega.

Proprio come Christen, molti altri musicisti di nicchia la pensano allo stesso modo. Perché anche se i Dabu Fantastic sono un pesce grosso nello stagno della musica svizzerotedesca, sono minuscoli nel mare globale di Spotify. Il mercato della musica dialettale è naturalmente limitato.

Solo 300 franchi al mese

Questo diventa chiaro quando arriva il compenso mensile da Spotify. Con 110’000 ascoltatori mensili, i Dabu Fantastic guadagnano circa 300 franchi al mese. Non vengono pagati per ogni streaming, il calcolo si basa su un complicato sistema pro rata.

Quando Spotify è stato lanciato, l’azienda ha dichiarato di voler democratizzare il mondo della musica. In altre parole, creare accesso e pari opportunità per tutti i musicisti.

Dopo diversi anni di ricerche, la giornalista americana Liz Pelly ha scritto il libro Mood Machine – The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist. L’autrice mostra come Spotify si sia allontanato da questo ideale.

Accusa gli algoritmi di Spotify di favorire la musica di sottofondo personalizzata e generata dall’intelligenza artificiale. La creazione di musica “autentica” è in secondo piano.

Secondo Pelly, Spotify dovrebbe essere classificata come un’azienda pubblicitaria piuttosto che un’iniziativa che si basa sull’apprezzamento della musica. “Spotify non ha mai visto i creatori di musica come partner, ma come fonti di guadagno”. Questo caratterizza la direzione verso cui Spotify si sta sviluppando.

“Un’assurda distorsione della concorrenza”

Le playlist costituiscono una parte importante di questo sviluppo. Praticamente la metà del traffico totale di Spotify è ora generato dalle playlist. Al primo posto c’è “Today’s Top Hits”, con 35 milioni di follower.

È molto improbabile che una band dialettale svizzera riesca ad assicurarsi un posto qui. Realisticamente, la maggior parte del mondo non è interessata alla musica svizzerotedesca, tranne gli ascoltatori in Svizzera.

Ma anche a questi ultimi vengono suggerite playlist, la maggior parte delle quali con grandi star anglofone. “Si tratta di un’assurda distorsione della concorrenza”, afferma Andreas Christen. Spotify dovrebbe includere nelle playlist più musica locale che viene consumata nelle regioni interessate. “Invece, tutto viene raggruppato sotto lo stesso ombrello globale”.

Il Consiglio federale interviene

Christen non è l’unico ad essere insoddisfatto della situazione attuale. Il Consiglio federale ha istituito un gruppo di lavoro che si sta occupando della questione della remunerazione e della visualizzazione dei creatori di musica svizzeri sulle piattaforme di streaming.

I primi colloqui si sono svolti con i grandi attori del settore Spotify e Apple Music. Secondo l’Ufficio federale della cultura (UFC), tuttavia, una controparte di “Lex Netflix” (vedi riquadro) nel settore musicale non è attualmente contemplata.

Come funziona Lex Netflix Nel 2022, la popolazione svizzera ha detto “sì” alla cosiddetta Lex Netflix. Questa legge prevede che i grandi fornitori globali di film in streaming come Netflix, Amazon e Disney debbano reinvestire il 4% dei ricavi generati in Svizzera nella cinematografia elvetica.

