L'immagine degli svizzeri all'estero si sta deteriorando: cosa fare?

Membri del Consiglio degli svizzeri all'estero in una sala conferenze del Palazzo federale. Melanie Eichenberger / Swissinfo

I membri dell'Organizzazione degli svizzeri all'estero (OSE) desiderano migliorare l'immagine che si ha della diaspora elvetica nella Confederazione. Ma la comunità è eterogenea e la sua rete si sta indebolendo. Sono le sfide evidenziate durante un workshop a Berna.

Il Consiglio degli svizzeri all’estero si è riunito a Berna il 21 marzo per la sua prima sessione dell’anno. Prima dell’incontro, i delegati e le delegate hanno partecipato a un seminario a Palazzo federale, incentrato sul tema “Il potenziale inutilizzato della Quinta Svizzera”.

Già l’anno scorso, i membri del cosiddetto parlamento della Quinta Svizzera e l’Organizzazione degli svizzeri all’Estero (OSE) avevano notato che la diaspora elvetica stava facendo fatica a ridare lustro alla sua immagine. Questa volta, hanno cercato di combattere i pregiudizi negativi che circolano sulla comunità elvetica espatriata, utilizzando argomenti efficaci e convincenti.

Divisi in quattro gruppi di lavoro, i e le partecipanti hanno cercato di rispondere a domande come: “Cosa portano gli svizzeri all’estero al loro Paese? Come sfruttare la rete della comunità? Come superare i pregiudizi?”.

Una percezione troppo spesso negativa

Quando si parla degli svizzeri all’estero, molti nella Confederazione hanno in mente l’immagine di persone profittatrici che cercano di avere il meglio di entrambi i mondi, ovvero che vogliono partecipare alle decisioni politiche del Paese, ma che non pagano le tasse.

La Quinta Svizzera è stata recentemente oggetto di questo tipo di risentimento durante la campagna sulla tredicesima rendita AVS, un dibattito in cui l’UDC ha sollevato la questione delle pensioni versate alle persone espatriate.

I membri del Consiglio degli svizzeri all’estero hanno affermato all’unisono: “Abbiamo molto di più da offrire”. “Siamo ambasciatori e ambasciatrici”, si è spesso sentito dire in seno al Consiglio. Hanno anche sottolineato che la comunità degli espatriati non si limita alle persone pensionate, spesso descritte come “parassiti”.

Molte personalità elvetiche che vivono all’estero realizzano grandi cose, spesso in modo discreto. Tuttavia, questi contributi rimangono in gran parte sconosciuti in Svizzera.

Il ministro degli Affari esteri Ignazio Cassis, che ha partecipato a una sessione di domande dopo il workshop, ha riassunto la situazione in questi termini: “In un mondo polarizzato come il nostro, se non siamo oggetto di critiche, significa che non abbiamo importanza.”

Una rete difficile da tessere

Forse il concetto stesso di “svizzero all’estero” è diventato obsoleto? Una delle riflessioni di un gruppo di lavoro ha suggerito di evocare piuttosto degli “svizzeri mobili”.

Un altro argomento di dibattito è la rilevanza delle associazioni svizzere al di fuori della Confederazione. La nuova generazione di persone espatriate è molto meno coinvolta rispetto a quella precedente.

Alcuni membri del Consiglio hanno chiesto di poter avere accesso agli indirizzi dei loro connazionali. Melanie Eichenberger

Questo disimpegno complica la creazione di reti per gli svizzeri e le svizzere stabiliti fuori dal Paese. Le nuove strutture rimangono rare o poco funzionali, mentre quelle vecchie sono spesso poco conosciute o considerate poco attraenti.

“È fondamentale conoscere gli indirizzi dei nostri connazionali”

Uno dei gruppi ha discusso la questione della protezione dei dati, una priorità della rete consolare rossocrociata. La Confederazione ha i dati di contatto di tutti le persone di nazionalità svizzera residenti all’estero, ma non li comunica, nemmeno quando le organizzazioni elvetiche vogliono creare legami tra loro o entrare in contatto con i nuovi espatriati ed espatriate.

“Dobbiamo conoscere gli indirizzi dei nostri connazionali. Sono anche nostri elettori”, ha insistito un delegato del Sudafrica, in riferimento al rinnovo del Consiglio degli svizzeri all’estero. “Ma i club svizzeri non possono scrivere loro.”

In alcuni Paesi, le ambasciate e i consolati hanno istituito delle newsletter e mettono regolarmente questi canali a disposizione dei club.

Tuttavia, questo approccio varia a seconda delle rappresentanze diplomatiche, che non danno tutte la stessa importanza al legame tra gli svizzeri all’estero.

