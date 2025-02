Marius Bear – preso in giro da bambino, applaudito da musicista

Marius Bear a Torino nel 2022. SRF

Da quando ha rappresentato la Svizzera all'Eurovision Song Contest (ESC) di Torino nel 2022, Marius Bear ha raggiunto un pubblico di circa 150 milioni di persone con la sua canzone “Boys Do Cry”.

Prima di raggiungere il successo all’Eurovision Song Contest, il cantante svizzero-australiano ha vissuto diversi momenti decisivi della sua vita. La radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF ripercorre il percorso del cantante.

1. Shock culturale: dall’Australia all’Appenzello

Marius Hügli ha trascorso i primi anni della sua vita in Australia. I suoi genitori erano emigrati e avevano costruito una vita che Marius ricorda con affetto. La famiglia ha viaggiato in camper fino al ritorno in Svizzera.

Il passaggio dall’Australia all’Appenzello è stato uno shock culturale. “Che tipo di persona sei?”, gli chiedevano i compagni di classe all’asilo.

2. Bullismo a scuola

Ad Appenzello, Marius poteva solo sognare lo stile di vita rilassato australiano. “Quando ho iniziato la prima elementare pesavo 60 chili”, racconta l’imponente musicista, che oggi pesa 130 chili. È stato vittima di bullismo e ha imparato in prima persona quanto possano essere crudeli i bambini.

In terza elementare ha vissuto anche il suo primo colpo di fulmine. Si era innamorato di una ragazza che sedeva di fronte a lui. Un giorno lei si girò e gli chiese: “Marius, vuoi stare con me?” Emozionato, lui rispose di sì – solo che lei rispose: “Ma io non voglio stare con te”.

Il momento è stato devastante e ha avuto effetti duraturi. In seguito, sviluppò una balbuzie che lo accompagnò per due o tre anni.

3. Da ufficiale a musicista di strada

Il percorso professionale di Marius sembrava predeterminato. Con una formazione da meccanico di macchine edili, ci si aspettava che prendesse in mano l’azienda di famiglia. Ma il destino aveva altri piani. Nonostante la posizione pacifista del padre, Marius scelse di arruolarsi nell’esercito.

Non era la disciplina militare a incuriosirlo, ma le persone: dagli ortolani ai musicisti, ai banchieri, un mix eterogeneo di provenienze tra le fila dell’esercito. Gli piacque così tanto che rimase, e la scuola per ufficiali divenne un’inaspettata porta d’accesso alla sua carriera musicale.

Precedente Seguente Marius Hügli ha la doppia cittadinanza svizzera e australiana. Marius Bear I fratelli Hügli: Marius (a destra) e Yoshua. Marius Bear Marius Bear ha trascorso otto mesi come musicista di strada all’inizio della sua carriera, sorprendendo con la sua voce unica. Marius Bear Aveva abbandonato la chitarra a 13 anni, ma l’ha ripresa in mano durante il servizio militare. Marius Bear “Sentiti libero di fare ciò che vuoi”. Marius Bear Marius Bear ha iniziato a fidarsi della sua voce solo nel 2014. Tre anni dopo, si è trasferito a Londra per studiare al British and Irish Music institute (BIMM). SRF Gli piace sentire le vibrazioni del basso sotto i piedi. SRF Nel 2019, è stato riconosciuto come il miglior talento dell’anno agli Swiss music awards. SRF Nel 2023, ha vinto nella categoria “Best breaking act”. Keystone/Urs Flüeler Nel tempo libero, gli piace fare escursioni. SRF La vita in Appenzello interno è in contrasto con quella sul palco. SRF Secondo lui, Appenzello interno è un perfetto mix di tradizione e apertura. SRF Con Jasmin in Sudafrica. La canzone “forever” è stata scritta durante questo viaggio. Marius Bear Fotografia 1

Dopo aver tenuto un discorso a un evento militare, due musicisti metal di Soletta lo avvicinarono: “Hai una voce così bella – devi unirti alla nostra band”. Cominciarono a suonare insieme e, per la prima volta, Marius provò un’ondata di emozioni mai sperimentate prima.

Quel momento fu sufficiente a riaccendere il suo amore per la musica. Ripescò la vecchia chitarra dei tempi della scuola e iniziò a esercitarsi con le cover mentre era ancora nell’esercito. Con la licenza militare e un paio di abiti civili in tasca, ogni fine settimana si recava a Friburgo per esibirsi come musicista di strada, scegliendo un luogo lontano dall’Appenzello per evitare di essere riconosciuto dai suoi coetanei.

Il suo primo tentativo di esibirsi in strada fu snervante. Ma dopo due doppi whisky ha ritrovato la fiducia. “Ho guadagnato 65 franchi in un’ora”, ricorda. Questo è stato sufficiente per tenerlo in strada per gli otto mesi successivi, non come Marius Hügli, ma come Marius Bear.

Il nome glielo hanno dato gli amici. Sembrava un orso – grande, pesante e calmo – ma quando scatenava la sua energia, la scatenava davvero. Da allora, l’orso è il suo animale spirituale, simbolo della forza che alimenta la sua carriera musicale.

L’anno scorso ha lasciato il suo precedente team di management. La sua fidanzata, Jasmin, gestisce ora la sua carriera e insieme gestiscono la loro vita privata e professionale come una squadra. “Sappiamo supportarci l’uno con l’altra”, dice, e affrontano il loro futuro comune con energia congiunta.

