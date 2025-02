Oggi in Svizzera

Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

“L’ambasciata svizzera a Kiev è stata informata dall’esercito ucraino all’inizio dell’anno che un cittadino elvetico era stato apparentemente ucciso in azione”, ha confermato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Le circostanze della morte non sono chiare. Non si sa in che unità e dove l’uomo fosse stazionato.

La giustizia militare della Confederazione ha attualmente 13 procedure giudiziarie aperte nei confronti di cittadini elvetici che si sono uniti a un esercito straniero, un reato che prevede pene che vanno da una multa fino a un massimo di tre anni di detenzione.

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale dovrebbe discutere il venerdì un’iniziativa parlamentare presentata dal parlamentare socialista Jon Pult che chiede l’amnistia per queste persone. “Ciò che fanno è illegale, ma in linea con i valori svizzeri, perché [in Ucraina] difendono la democrazia e la sovranità di un Paese”, sostiene Pult.

Il capogruppo parlamentare del Centro Philipp Matthias Bregy, membro della commissione, non la pensa così. “Abbiamo un chiaro divieto sui mercenari che va mantenuto. Permettere alla gente di andare a combattere all’estero sarebbe difficile da conciliare con la nostra neutralità”, afferma.