Oggi in Svizzera

“In Svizzera nessuno ha un vero potere. Il Consiglio federale non è stato concepito per essere un organo forte”, dice Keller-Sutter. Non si tratta di minimizzare la propria influenza personale, precisa la presidente della Confederazione, che ammette di avere margine di manovra e di non essere “un membro passivo del Governo”. “Voglio decidere, fare, plasmare. Se non si vuole questo, non si è nel posto giusto”.

In un passaggio critica la grande crescita del lobbismo a Palazzo federale alla quale ha assistito da quando è nell’Esecutivo. “È parte del sistema di milizia e le industrie devono essere coinvolte”, dice. “Oggi come oggi, però, le argomentazioni delle associazioni vengono talvolta ripetute spudoratamente in Parlamento”.

L’intervista tocca anche aspetti più personali della vita di Keller-Sutter, ad esempio la religione: “Sono cresciuta in una famiglia cattolica. I miei genitori mi hanno trasmesso valori importanti, ma non erano bigotti. Penso che viviamo in un’epoca che non è adatta alle persone senza bussola. Diventano subito insicure”.