Oggi in Svizzera

Familiari e amici sono accorsi numerosi a Ginevra per accogliere i membri della flottiglia per Gaza di ritorno da Israele.

Nove membri svizzeri della flottiglia per Gaza sono rientrati questo fine settimana. Riferiscono di essere stati trattati in modo “disumano” e si dicono “molto preoccupati” per la sorte delle e degli attivisti ancora in stato di fermo in Israele.

Al loro arrivo all’aeroporto di Ginevra domenica pomeriggio, otto cittadine e cittadini svizzeri hanno spiegato in una dichiarazione congiunta di essere stati vittime “di torture e abusi” durante la detenzione in Israele. Altre 10 persone di nazionalità svizzera sono ancora trattenute, tra cui l’ex sindaco di Ginevra Rémy Pagani.

Lo scrittore e poeta ticinese Vanni Bianconi ha rilasciato la sua testimonianza alla RSI, nella quale descrive in dettaglio i maltrattamenti subiti in Israele. Bianconi ha criticato anche le autorità elvetiche: “È deplorevole – ha affermato – vedere la Svizzera comportarsi in modo così codardo”. Di fronte a questa iniziativa civile, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) aveva avvertito che non sarebbe intervenuto, sottolineando la responsabilità individuale di ogni partecipante.

Con l’avvicinarsi del secondo anniversario dell’attacco di Hamas a Israele, la comunità ebraica in Svizzera è “pensierosa e preoccupata”, secondo Ralph Friedländer, presidente della Federazione svizzera delle comunità israelite. “Da un lato, a causa delle atrocità avvenute il 7 ottobre. Dall’altro, per la spirale di violenza che quel giorno ha innescato: la guerra a Gaza, che causa tanta sofferenza a decine di migliaia di persone”, ha dichiarato alla SRF Timrah Schmutz, direttrice dell’organizzazione ebraica Gescher.