Oggi in Svizzera

Le salme delle sei vittime italiane dell’incendio di Crans-Montana sono state rimpatriate il 5 gennaio.

Dopo la tragedia di Crans-Montana, la pressione politica e mediatica è intensa in Italia. Il Governo vuole costituirsi parte civile nel procedimento sull’incendio del bar Le Constellation, che ha causato la morte di 40 persone, tra cui sei di nazionalità italiana.

L’Italia esige che “sia fatta piena chiarezza” sul dramma di Crans-Montana. La tristezza ha lasciato spazio alla rabbia fino ai vertici dello Stato. “Quello che è successo a Crans-Montana non è un incidente. È il risultato della mancanza di professionalità di troppe persone o della loro volontà di arricchirsi facilmente”, ha dichiarato la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni.

La corrispondente della RTS in Italia, Valérie Dupont, ha descritto così l’atmosfera che si respira nel Paese: “Ci sono dichiarazioni politiche quasi ogni giorno sul dramma, in un contesto di circo mediatico, con i talk-show delle televisioni italiane che parlano dal mattino alla sera di ciò che è accaduto a Crans-Montana”.

Sul quotidiano italiano Corriere della Sera, il giornalista e scrittore Roberto Saviano si interroga sugli ipotizzati legami tra la coppia proprietaria del bar e la criminalità organizzata corsa. Secondo lui, questa vicenda è “soltanto l’epilogo visibile di una storia che riguarda molto più della sicurezza antincendio“. Ritiene che il fatto che i coniugi Moretti hanno potuto acquistare diversi locali e proprietà in una delle località più care della Svizzera senza ricorrere ad alcun prestito bancario, rafforzi i sospetti di operazioni finanziarie opache e di riciclaggio di denaro.