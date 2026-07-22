Oggi in Svizzera

A Swissinfo ci occupiamo spesso di democrazia. Spesso si tratta di avere voce in capitolo a livello statale. Un articolo di SRF News mostra oggi che la democrazia ha effetti positivi non solo in politica.

La casa di riposo Wengistein di Soletta ha da quasi 30 anni un Consiglio delle e dei residenti, nel qualepossono esprimere critiche, suggerimenti e desideri. Chi non può partecipare al gremio perché necessita di cure intensive o è affetto da demenza, è rappresentato da un Consiglio delle famiglie. Per molte di queste persone, è più di un semplice strumento decisionale. “Mi dà la bella sensazione di essere ancora preso in considerazione – e di essere utile”, dice un residente nel servizio radiofonico di SRF dedicato al tema.

Il bisogno di avere voce in capitolo nelle case di riposo e di cura è emerso con particolare chiarezza durante la pandemia di coronavirus. Molte persone che vi abitavano hanno sofferto per l’isolamento. A Wengistein, all’epoca, si decise invece di rinunciare all’isolamento di persone che non fossero testate positive. E proprio nell’ambito delle lezioni apprese dalla gestione pandemica, l’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP) oggi raccomanda esplicitamente i Consigli dei residenti per le case di riposo.