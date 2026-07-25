La settimana in Svizzera

Accusato di aver drogato e violentato diverse donne nel corso di anni, un ex deputato argoviese si trova oggi al centro di uno dei casi criminali più scioccanti degli ultimi anni in Svizzera . Questa settimana il Ministero pubblico ha chiesto il carcere a vita per l’uomo di 57 anni, accusato tra l’altro di stupro aggravato, atti sessuali con una minorenne e tentato omicidio. Secondo gli inquirenti, avrebbe somministrato sostanze sedative alle sue vittime per poter abusare di loro.

Il caso ha assunto una dimensione ancora più ampia con l’identificazione di una terza presunta vittima. Secondo documenti giudiziari rivelati dalla Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF, si tratterebbe dell’ex moglie dell’imputato, che sarebbe stata a sua volta drogata in numerose occasioni. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato centinaia di ore di video che costituirebbero uno degli elementi centrali del fascicolo. L’accusato, in detenzione preventiva dal 2023, respinge gran parte delle accuse.

A suscitare indignazione non è però soltanto la gravità delle imputazioni. La madre e la figlia all’origine all’inchiesta denunciano oggi la mancanza di sostegno da parte delle autorità. Dopo l’arresto dell’ex deputato, si sarebbero ritrovate in una situazione finanziaria e amministrativa molto difficile. Temono persino di essere espulse dalla Svizzera. La loro avvocata afferma che hanno perso fiducia nelle istituzioni che avrebbero dovuto proteggerle.

Questo non è l’unico caso che riporta la violenza contro le donne al centro del dibattito pubblico. Questa settimana un deputato di Neuchâtel è stato rinviato a giudizio con accuse di stupro e coercizione, che respinge. In Ticino, invece, il presidente del Governo cantonale si trova sotto pressione dopo la diffusione di presunti messaggi audio in cui inciterebbe alla violenza contro una donna.