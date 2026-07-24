Oggi in Svizzera

Il presidente del Consiglio di Stato ticinese Claudio Zali è al centro delle critiche dopo la diffusione di registrazioni audio nelle quali pronuncia dichiarazioni ad alto tasso di aggressività nei confronti di una donna . Rivelati dai media ticinesi, gli estratti hanno suscitato una forte polemica, che si spinge ben oltre le cerchie della politica.

In una delle registrazioni, la cui autenticità è stata verificata dalla Radiotelevisione svizzera di lingua italiana RSI, il consigliere di Stato suggerisce a una conoscente di “picchiare” una donna che la perseguitava. Lo scambio risale a diversi anni fa e avveniva in un contesto privato. La pubblicazione ha tuttavia provocato l’indignazione dei principali partiti del cantone, che hanno chiesto spiegazioni.

La controversia arriva in un momento in cui Claudio Zali è già indebolito da altre vicende. Il ministro della Lega dei ticinesi (destra populista) era già oggetto di un’inchiesta penale per possibili abusi di autorità. Altre rivelazioni giornalistiche lo accusano ora di essere inoltre intervenuto a favore di una persona a lui vicina, nell’ambito di un’assunzione nel sistema ospedaliero ticinese.

Di fronte all’accumularsi delle controversie, e d’intesa con i colleghi di Governo, Zali ha rinunciato temporaneamente alla responsabilità del Dipartimento cantonale della giustizia e della polizia. Il politico lamenta la violazione della propria sfera privata e ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia. In Ticino, però, la successione di rivelazioni sta ormai alimentando seri interrogativi sul futuro politico di Zali.

Tradotto dal francese e verificato da tins